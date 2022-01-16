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Аналитик Васильев: рубль имеет потенциал для укрепления в первом квартале

  /   Обновлено: 16 января 2022 16:02
Экономика
Аналитик Васильев: рубль имеет потенциал для укрепления в первом квартале
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Курс рубля может показать положительную динамику в первые три месяца 2022 года. Такой прогноз в отношении отечественной валюты ранее озвучил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит «Российская Газета».

Специалист предполагает, что на рынке сохранится волатильность, однако он уверен, что валюта может укрепиться до 72-73 рублей к доллару. Аналитик отметил, что январский налоговый период окажет значительную поддержку рублю — компании-экспортеры будут приобретать рубли для уплаты налогов.

Он добавил, что первый квартал считается традиционно сильным для рубля из-за продолжения холодов, которые стимулируют рост цен на энергоносители. Также в этот период россияне реже выезжают за границу и создают меньше спроса на валюту.

Схожий прогноз ранее озвучивал финансист Георгий Ващенко. Согласно его оценке, стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 72 до 75 рублей.

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прогноз экономика россии курс рубля курс доллара валютный рынок
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