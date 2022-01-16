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Певица Валерия показала домашнюю тренировку

Шоу-бизнес
Певица Валерия показала домашнюю тренировку
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 16 января. Звезда российской эстрады Валерия показала подписчикам в Instagram упражнения для домашней тренировки на все группы мышц. Певица использовала простой спортивный инвентарь.

Исполнительница в свои 53 года может похвастаться идеальной фигурой. Она следит за питанием и держит мышцы в тонусе. Валерия любит упражнения с фитнес-резинкой. В ролике певица начала с махов ногами, а затем напрягала ягодицы.

Певица Валерия показала домашнюю тренировку
Prt Scr instagram.com / @valeriya

Затем звезда показала, как ходит боком с согнутыми коленями. Валерия не забыла про отжимания, упражнения на пресс она выполнила с помощью полусферы. Это устройство хорошо подходит для развития равновесия при отжиманиях.

Видео посмотрели более 120 тысяч раз, под постом появилось множество комментариев. Большинство пользователей похвалили Валерию за здоровый образ жизни, но нашлись и те, кто напомнил ей о возрасте.

«Всегда восхищалась вашей силой воли! Вы просто молодец!»;

«Зачем так над собой издеваться? Да и возраст уже не тот, чтоб так выжимать из себя», — отреагировали фолловеры.

Ранее Валерия удивила поклонников, сев на шпагат. Артистка продемонстрировала свою растяжку под звуки фортепиано, на котором играл ее сын Арсений.

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