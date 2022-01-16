Артистка Валентина Титова поделилась воспоминаниями об актере Василии Лановом

Советскому и российскому актеру театра и кино, мастеру художественного слова, общественному деятелю, театральному педагогу Василию Лановому сегодня, 16 января, могло бы исполниться 88 лет. В беседе с ФАН своими воспоминаниями о нем поделилась советская и российская актриса театра и кино Валентина Титова.

Собеседница издания рассказала о впечатлениях от совместной работы с актером на съемках картины «Дни Турбиных».

«Красивее его никого не было — это доказал кинематограф. Он не просто красивый, у него яркая внешность. Это величайшая редкость, особенно при советской власти, но ему повезло — он играл в фильмах обычных советских людей, хотя типаж рядового гражданина был другой. Меня, например, никуда не брали из-за моей внешности. Я бы с удовольствием снималась в каком-нибудь колхозе», — сказала артистка.

Валентина Титова указала и на другую выдающуюся, по ее мнению, черту Василия Ланового.

«Василий Семенович до самого конца продержался в ипостаси романтического героя. Молодец! В Театре им. Вахтангова были очень красивые актеры: высокие, статные, а уж про талант я и не говорю. Артисты стареют, теряют внешность, как-то ломаются, а он же свою, дарованную Богом, ипостась выдержал всю жизнь. Это дорогого стоит», — пояснила собеседница ФАН.

Кадр из фильма «Дни Турбиных» /

Кроме того, она подчеркнула, что современному зрителю, скорее всего, будут непонятны многие нюансы в общении героев картины «Дни Турбиных».

«Мы говорим о людях, которые жили до нас. Это другие привычки, этикет, правила поведения среди людей. Если ты им не соответствуешь, то ты уже не член общества, тебя не позовут в гости. Нельзя просто хапнуть бабу, потискать в углу, как это стало сейчас нормой», — рассказала актриса.

Ранее актер Олег Басилашвили в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине. Он отметил, что был поражен дисциплинированностью артиста.