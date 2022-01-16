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Власти ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ к городу Счастье

Армия
Власти ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ к городу Счастье
wikipedia.org  /  https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/40055406140/ / CC BY-SA 2.0

Луганск, 16 января. Украинские военные перебросили бронетехнику к прифронтовой зоне в Донбассе. Бронетранспортеры заметили в окрестностях города Счастье, о чем рассказали представители Народной милиции ЛНР.

Народная милиция ЛНР сообщила в воскресенье об очередном нарушении дополнительных соглашений по обеспечению перемирия в Донбассе. По словам представителей республики, украинские военные перебросили бронетехнику к городу Счастье.

«В зоне ответственности 79-й бригады (ВСУ) зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи населенного пункта Счастье», — рассказали в ЛНР.

Действия ВСУ можно расценивать как нарушение третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Они вступили в силу летом 2020 года и ввели полный запрет на ведение огня, инженерных работ, разведки и размещение военной техники поблизости от линии соприкосновения сил. Периодически власти республик жалуются на нежелание ВСУ соблюдать перемирие.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило о нарушении режима прекращения огня, допущенное украинской стороной. Бойцы ВСУ открыли огонь по поселку Донецкий.

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украина всу донбасс
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