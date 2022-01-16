Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 17:15
17:13
Происшествия
Легковушку разорвало на части после ДТП в Мордовии, появилось видео
17:13
Происшествия
ФАН публикует список погибших при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:12
Общество
Климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу и затопление 30% суши в ближайшие годы
17:09
Весь мир
В Бейруте из-за нехватки топлива для генераторов прекратила работу мобильная связь
17:09
Общество
Киану Ривз рассказал, как комик Джордж Карлин послал его
17:08
Политика
Сенатор Пушков констатировал зависимость властей Германии от истерик Украины
17:06
Происшествия
Мужчину задержали за причастность к хищению денег у 11 пенсионеров в Волгограде
17:05
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при столкновении грузовика и легковушки под Красноярском
17:01
Спорт
Тренерский совет ФФККР выступил против участия Коляды в командном турнире ОИ-2022
17:01
Общество
Жители Ставрополя рассказали о последствиях обрушившегося на столицу края урагана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вассерман: США считают бессмысленным участие Зеленского в переговорах Путина и Байдена

  /   Обновлено: 16 января 2022 16:09
Политика
Вассерман: США считают бессмысленным участие Зеленского в переговорах Путина и Байдена
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Москва, 16 января. Участие президента Украины Владимира Зеленского в российско-американских переговорах не имеет никакого смысла для Москвы и Вашингтона, отметил публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве считают возможной трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Однако в Москве и Вашингтоне не подтвердили, что поступали какие-либо предложения по такому формату переговоров.

«Подельники Зеленского уже сообщили, что американская сторона якобы проявила интерес к такой встрече. Но в РФ пока никаких предложений по этому поводу от США не поступало. Из чего следует, что американцы, скорее всего, не хуже нас понимают бессмысленность встречи», — сказал Вассерман.

Вассерман: США считают бессмысленным участие Зеленского в переговорах Путина и Байдена
wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Киев, как марионетка Вашингтона, строго выполняет любые указания и предписания от американской стороны, подчеркнул публицист. Поэтому Соединенным Штатам нет смысла обсуждать какие-то дела с Украиной, пояснил он.

У российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена хватает неотложных дел, и исполнять «капризы» Зеленского вряд ли кто-то будет, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Вассерман опроверг теорию публициста Сергея Грабовского об «украинской принадлежности» Кубани. Политолог напомнил, что считает всю Украину неотъемлемой частью России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вассерман: США считают бессмысленным участие Зеленского в переговорах Путина и Байдена
украина путин россия сша зеленский байден вассерман
Комментировать