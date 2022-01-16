Вассерман: США считают бессмысленным участие Зеленского в переговорах Путина и Байдена

Москва, 16 января. Участие президента Украины Владимира Зеленского в российско-американских переговорах не имеет никакого смысла для Москвы и Вашингтона, отметил публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве считают возможной трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Однако в Москве и Вашингтоне не подтвердили, что поступали какие-либо предложения по такому формату переговоров.

«Подельники Зеленского уже сообщили, что американская сторона якобы проявила интерес к такой встрече. Но в РФ пока никаких предложений по этому поводу от США не поступало. Из чего следует, что американцы, скорее всего, не хуже нас понимают бессмысленность встречи», — сказал Вассерман.

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Киев, как марионетка Вашингтона, строго выполняет любые указания и предписания от американской стороны, подчеркнул публицист. Поэтому Соединенным Штатам нет смысла обсуждать какие-то дела с Украиной, пояснил он.

У российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена хватает неотложных дел, и исполнять «капризы» Зеленского вряд ли кто-то будет, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Вассерман опроверг теорию публициста Сергея Грабовского об «украинской принадлежности» Кубани. Политолог напомнил, что считает всю Украину неотъемлемой частью России.