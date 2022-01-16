Водитель кроссовера устроил тройное ДТП и погиб в Пензе

Пенза, 16 января. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах массовой аварии. На улице Стрельбищенской в Пензе столкнулись три машины, погиб один человек.

По версии пользователей соцсетей, которые стали очевидцами последствий, ДТП мог спровоцировать водитель белого кроссовера Renault Duster. Мужчина получил тяжелые травмы и вскоре скончался. Помощь медиков потребовалась водителям машины ЗАЗ и другого «паркетника» Duster.

В Белгородской области недавно произошла массовая авария с участием двух автомобилей и автобуса. Мужчина за рулем Mercedes потерял управление. Иномарка протаранила припаркованный автобус ПАЗ. От удара Mercedes отбросило на встречную полосу, он врезался в машину ВАЗ, пострадали четыре человека.