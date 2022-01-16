Народная милиция ЛНР: в Донбасс прибыла группа украинских снайперов-провокаторов

Луганск, 16 января. Группа специально обученных снайперов Вооруженных сил Украины прибыла в Донбасс для совершения провокаций. Такое заявление сделал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, разведка НМ ЛНР получила сведения, согласно которым три снайперские пары были обнаружены в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ — в районе населенного пункта Светлодарск.

Мазейкин указал, что украинские снайперы прошли обучение у литовских инструкторов, прежде чем отправиться в Донбасс. Их целью является ведение огня по позициям военнослужащих Народной милиции. Так они будут пытаться вызвать ответные обстрелы, которые «будут фиксировать представители украинских телеканалов «Дом» и ICTV».

При этом представитель оборонного ведомства республики напомнил, что подразделения НМ ЛНР находятся в постоянной готовности пресечь любые агрессивные действие со стороны украинской армии.