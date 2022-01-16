Политолог Каражанов надеется на расширение сотрудничества России и Казахстана

Алма-Ата, 16 января. Успешное проведение реформ в различных сферах в Казахстане приведет к углублению и расширению сотрудничества с Россией. Об этом заявил политолог из Алма-Аты Замир Каражанов.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» эксперт выразил надежду на развитие взаимодействия двух стран. Каждая встреча лидеров России и Казахстана завершается подписанием документов. Кроме того, в РФ обучается порядка 90 тысяч студентов из республики.

«А еще у нас 7 тыс. км общей границы — самая протяженная сухопутная в мире. Уже этот факт толкает нас к добрососедству. Не должно быть по определению никаких ухудшений, иначе пострадают обе страны. Нестабильность в Казахстане неизбежно затрагивает Россию. Мы взаимодействуем по принципу сообщающихся сосудов: стенки и границы могут быть разные, но у нас очень много общего, и проблемы в одной стране всегда будут перекидываться на другую. Чтобы этого не было, надо извлекать уроки и двигаться дальше», — добавил политолог.

Ранее стало известно, что ситуация в Казахстане находится под контролем ОДКБ. Генсек объединения Станислав Зась сообщил о низкой вероятности повторения волнений в стране.