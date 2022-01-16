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Малийцы выкрикивали «Путин» на пророссийском митинге в Бамако

  /   Обновлено: 16 января 2022 16:11
Весь мир
Малийцы выкрикивали «Путин» на пророссийском митинге в Бамако
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Москва, 16 января. На массовых антифранцузских демонстрациях в Мали скандировали имя президента России Владимира Путина. Таким образом население республики поддержало курс властей на сближение Москвы и Бамако, сообщают ведущие национального малийского телеканала ORTM.

«Ведущий организовал флешмоб. Он кричит имя президента Мали — Ассими, а многотысячная толпа отвечает — Путин!» — пояснили происходящие сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Ранее жители африканской республики вышли на массовые антифранцузские демонстрации. Население выражало недовольство санкциями, введенными Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи бывшей метрополии, которая тщетно пытается восстановить давно утраченное влияние в регионе.

Париж и подконтрольные ему чиновники ЭКОВАС ввели ограничительные меры в ответ на предложение правительства Мали продлить переходный период на пять лет. Однако истинной причиной рестрикций являются слухи в соцсетях о прибытии группы из четырех российских инструкторов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Правительство республики давно предпринимает шаги по выстраиванию суверенного и независимого государства, а также активно развивает сотрудничество с давним и надежным партнером — Российской Федерацией. Сближение двух стран вызывает раздражение у бывшей метрополии, которая не смогла сохранить позиции в регионе и в настоящее время всеми силами пытается подорвать сотрудничество Москвы и Бамако.

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