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Актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой на фото в черном комплекте нижнего белья

Шоу-бизнес
Актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой на фото в черном комплекте нижнего белья
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 января. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова порадовала поклонников новым пикантным снимком. Актриса продемонстрировала подписчикам фигуру в черном нижнем белье.

Рудова опубликовала смелый кадр и похвасталась фигурой в Instagram Stories. На фото знаменитость расположилась на заднем сиденье автомобиля в черном комплекте. Актриса позировала перед камерой с вечерним макияжем и яркой помадой на губах.

«А повыкладываю я-ка вам фоточки «для неспящих в этом мире»», — подписала эффектный кадр звезда российского кино.

Актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой на фото в черном комплекте нижнего белья
Prt Scr instagram.com / @rudovanata

Артистка нередко демонстрирует подписчикам формы, публикую в соцсети смелые фото и видео. Эта тенденция находит понимание не у всех поклонников Рудовой. Например, один из фолловеров спросил у знаменитости в Stories, почему она любит кривляться на видео полуголой. Актриса ответила, что просто «кайфует» от этого.

Звезда кино и сериалов добавила, что люди не сидели бы на ее странице, если бы она была «серой мышкой». По мнению Рудовой, в этом случае пользователи нашли бы другого человека, которому тоже писали бы подобную «ерунду».

Ранее Наталья Рудова выложила экстравагантное фото с лысой головой. Актриса вызвала гнев подписчиков странным снимком и публикацию удалили из-за жалоб пользователей.

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актриса знаменитости рудова
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