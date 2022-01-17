Киев заставляет украинцев за бесценок продавать земельные участки

На Украине вступили в силу новые положения закона о земле, предусматривающие введение дополнительных налогов на мелкие землевладения. С 1 января 2022 года каждый житель страны, имеющий в своем распоряжении более 50 соток, должен ежегодно платить в казну сумму, вдвое превышающую размер ежемесячной минимальной зарплаты. По словам независимых экспертов, нововведение заставит сотни тысяч украинцев отказаться от пользования огородами и приусадебными участками. К чему подобная практика может привести в ближайшее время, выяснял корреспондент ФАН.

Так называемый ресурсный налог на минимальные угодья, принятый в парламенте под порядковым номером 5600, фактически обязывает землевладельцев отчислять в госбюджет примерно 14 тысяч гривен (около 38 тысяч рублей). При этом местные законодатели не удосужились провести разграничения между приусадебной территорией, дачным участком и огородом.

«По странной юридической коллизии эту сумму будут выплачивать и мелкие фермеры, имеющие полгектара земли, и дачники с тремя земельными сотками, и даже владельцы цветочных клумб у многоэтажек, — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей киевский юрист Виктор Барчук. — В этой связи хочется надеяться, что власти не начнут применять к потенциальным неплательщикам систему жестких штрафов. По крайней мере, в ближайшее время».

Уже начали. На днях 70-летняя жительница Киевской области Анна Т. получила из региональной налоговой службы письмо, в котором пенсионерке настоятельно рекомендовалось заплатить за пользование дачным участком «необходимый налог». Женщину предупредили, что в случае игнорирования выплаты ее ждут финансовые санкции и даже отторжение участка в пользу государства.

«Ко мне пришел налоговый инспектор и сообщил, что, если я не заплачу 14 тысяч гривен, у меня просто отберут землю и опять-таки заставят платить за аренду теперь уже чужого огорода», — рассказывает Анна Т.

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А в Черниговской области налоговики посоветовали местному жителю продать его земельный участок региональному агрохолдингу, — дескать, только так можно будет избежать отчуждения территории за потенциальные долги. Мужчина, оказавшийся бывшим военнослужащим, возвел на огороде заградительное сооружение и пообещал дать вооруженный отпор каждому, кто станет претендовать на его землю.

В подобном противостоянии проиграют именно рядовые граждане, уверены аналитики. Как отметил журналистам в Киеве глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, налог автоматически заставит большинство мелких землевладельцев полностью отказаться от собственных соток.

«Эту землю купят отнюдь не мелкие фермеры, у которых сейчас попросту нет денег ни на ее приобретение, ни на выплату налогов с каждого гектара. Ее приобретут агрохолдинги, что приведет к укрупнению агропромышленных предприятий и монополизации сектора, — отметил он. — По сути, мы сталкиваемся с системой разрушения крестьянских хозяйств и ударом по самозанятости в селах».

Кроме того, по словам Кинаха, новые налоги приведут к резкому удорожанию сельхозпродукции на всей территории от Ужгорода до Мариуполя.

«Чтобы сохранить минимальную рентабельность, мелким аграриям придется повышать цены на свои товары, в итоге все это ляжет тяжелым бременем на плечи покупателей», — отметил Кинах.

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«Новшество уже вызвало негодование в самых широких слоях украинского общества, — сказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Подавляющее большинство украинцев сегодня не имеют стабильной и хорошо оплачиваемой работы, многие граждане были лишены субсидий на оплату услуг ЖКХ, а также других социальных льгот. Многие люди на Украине сегодня выживают исключительно за счет натурального хозяйства, а в этих условиях очередной земельный налог может быть расценен рядовыми украинцами как очередной грабеж. Совершенно очевидно, что уже в ближайшее время граждане выйдут на новые акции протеста. Только вот выдержит ли официальный Киев новый «майдан»?

И не только покупателей.

И в целом жизнь в стране становится дорогой. Ранее адвокат Андрей Доманский заявил, что украинская промышленность уничтожается, а цены на продукты питания постоянно растут. Уже в следующем году их стоимость может увеличиться в 4–5 раз.