Жители шведской деревни Fucke требуют переименовать свой населенный пункт

Стокгольм, 16 января. Шведы, проживающие на территории деревни Fucke, подали заявку в Национальную земельную службу с просьбой сменить название их населенного пункта.

Свое решение они объясняют тем, что название их деревни часто блокируют социальные сети и поисковики из-за созвучия с английским нецензурным словом. В связи с этим они написали просьбу властям города.

Однако в Национальной земельной службе шведам отказали в переименовывании деревни. По словам представителей ведомства, для этого нужно «веское основание». Данный населенный пункт носит название Fucke начиная с XVI века, добавили там, сообщает RT.

Лингвисты и аналитики сервиса «Яндекс.Карты» ранее исследовали названия населенных пунктов в России. Были определены самые распространенные и необычные наименования сел и деревень.