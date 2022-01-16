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Клинцевич: МИД РФ следует в жесткой форме указать Уильямс на ее прямые обязанности в Ливии
Весь мир
Клинцевич: МИД РФ следует в жесткой форме указать Уильямс на ее прямые обязанности в Ливии
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал недопустимым навязывание сроков проведения выборов в Ливии со стороны специального советника ООН Стефани Уильямс. По его словам, выпады американки похожи на агонию потери влияния власти в регионе.

Гражданка США в интервью для CNN обратилась к переходному Правительству национального единства (ПНЕ) с требованием провести всеобщий плебисцит до начала июля 2022 года. Ливийские активисты, чиновники и арабские СМИ резко отреагировали на ее призыв, обвинив в грубом вмешательстве во внутренние дела североафриканского государства.

Франц Клинцевич солидарен с представителями Северной Африки. В беседе с ФАН он рассказал, что навязывание личного мнения не входит в компетенцию Стефани Уильямс как сотрудника международной организации.

«В обязанности спецсоветника генсека ООН не входит открытый диктат по тому, как проводить выборы в Ливии и в какие сроки. Такие выпады крайне недопустимы даже на фоне того, как сегодня ведут себя Соединенные Штаты. Лично я воспринимаю ее слова как агонию потери влияния Вашингтона на мировой арене», — заявил бывший сенатор.

Российский политик обратил внимание на то, что США никак не могут смириться с тем, что африканские страны пытаются самостоятельно урегулировать внутренние проблемы без иностранного вмешательства.

«Максимум, что Стефани Уильямс может сделать — организовать сотрудничество, выстроить взаимодействие и провести оценочные действия с точки зрения прав человека. На этом ее полномочия заканчиваются», — сказал он.

Клинцевич: МИД РФ следует в жесткой форме указать Уильямс на ее прямые обязанности в Ливии
pixabay.com / kazac-maksim

Франц Клинцевич также поддержал инициативу заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, который вызвал в Москву спецсоветника генсека ООН по Ливии для обсуждения ситуации в североафриканском государстве.

«МИД РФ стоит указать Стефани Уильямс на ее прямые обязанности как советника и призвать считаться с интересами ливийцев в вопросах, касающихся внутренних дел страны. Надо отдать должное России, страна всегда выступает за соблюдение международных законов, которые также распространяются на ООН. Жесткий разговор с американкой в этом случае будет уместен», — подытожил бывший сенатор.

Российский социолог и президент ФЗНЦ Максим Шугалей ранее отреагировал на назначение американки спецсоветником генсека ООН по Ливии. По его словам, ее приезд в Триполи может привести к новой войне.

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