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Сервис Okko составил топ-10 самых популярных фильмов 2021 года

Общество
Сервис Okko составил топ-10 самых популярных фильмов 2021 года
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 16 января. Романтическая картина режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» возглавила рейтинг самых популярных фильмов 2021 года на стриминговом сервисе Okko.

На втором месте оказалась фантастическая сказка «Последний богатырь: Корень зла» постановщика Дмитрия Дьяченко. Третью строчку занимает триллер «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Далее идет криминальная комедия Крэйга Гиллеспи «Круэлла».

Пользователи Okko проявили интерес к боевику «Гренландия» с Джерардом Батлером. Шестое место досталось работе Александра Домогарова — младшего «Пальма». В десятку также попал кинокомикс «Мстители: Финал», который является одним из самых кассовых фильмов в мире.

Россияне с удовольствием смотрели спортивную драму Эдуарда Бордукова «На острие», мультфильм «Мулан» и приключенческую комедию «Соник в кино».

Ранее сценарист Эшли Миллер поделился подробностями о втором сезоне аниме DOTA: Dragon’s Blood. Сериал выйдет на Netflix 18 января.

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