Сервис Okko составил топ-10 самых популярных фильмов 2021 года

Москва, 16 января. Романтическая картина режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» возглавила рейтинг самых популярных фильмов 2021 года на стриминговом сервисе Okko.

На втором месте оказалась фантастическая сказка «Последний богатырь: Корень зла» постановщика Дмитрия Дьяченко. Третью строчку занимает триллер «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Далее идет криминальная комедия Крэйга Гиллеспи «Круэлла».

Пользователи Okko проявили интерес к боевику «Гренландия» с Джерардом Батлером. Шестое место досталось работе Александра Домогарова — младшего «Пальма». В десятку также попал кинокомикс «Мстители: Финал», который является одним из самых кассовых фильмов в мире.

Россияне с удовольствием смотрели спортивную драму Эдуарда Бордукова «На острие», мультфильм «Мулан» и приключенческую комедию «Соник в кино».

Ранее сценарист Эшли Миллер поделился подробностями о втором сезоне аниме DOTA: Dragon’s Blood. Сериал выйдет на Netflix 18 января.