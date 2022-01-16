«Аэрофлот» вошел в топ-3 самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2021 года

Москва, 16 января. «Аэрофлот» стал третьим в рейтинге самых пунктуальных переводчиков мира по итогам 2021 года. Рейтинг был составлен британским холдингом Cirium на основании данных из сотен уникальных источников.

Кроме того, российской авиакомпании по этому показателю удалось выйти в лидеры среди европейских перевозчиков. Об этом свидетельствует рейтинг On-Time Performance Review.

Как отмечает «Север-Пресс», более 91% рейсов «Аэрофлота» в течение 2021 года было выполнено по расписанию. Активно компания отметилась в сфере восстановления международных маршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

В частности, авиаперевозчик возобновил с 14 января прямые регулярные авиарейсы из Москвы в столицу Монголии Улан-Батор. Рейсы будут выполняться один раз в неделю согласно расписанию.