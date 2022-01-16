Правительство Украины скрывает реальное положение в социально-экономической сфере

Киев, 16 января. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о рекордных показателях экспорта в 2021 году. Реальная обстановка в финансовом секторе далека от заявленных результатов, сообщает РИА Новости.

Внешнеторговый товарооборот на Украине вырос, улучшилось сальдо торгового баланса. Свириденко утверждает, что экономика страны взяла курс на восстановление, напомнив о рекордном значении ВВП в долларах. Эксперты не разделяют радости украинского вице-премьера. Ведь для оценки роста экономики используется инструмент расчета реального ВВП, с учетом роста цен. А с 2013 года гривна просела почти в 3,5 раза, при этом цены увеличились в гораздо большей степени. Поэтому рост номинального ВВП Украины в долларах и «рекордные» показатели — это стремительное подорожание.

По оценкам аналитиков, реальный ВВП Украины в 2021 году составил 93% от уровня 2013 года. Они указывают на то, что экономика за 8 лет так и не восстановилась, экономические показатели ухудшаются каждый год. Объем экспорта товаров не может быть рекордным, так как нет даже самого факта рекорда. Эксперты полагают, что бесконечные рекорды и достижения — это альтернативная реальность, в которую пытаются погрузить украинских граждан.

Годовая инфляция на потребительском рынке Украины достигла 10%. Правительство на фоне роста цен намерено ввести продуктовые талоны и другие преференции для незащищенных слоев населения.