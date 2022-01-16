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Россияне в 2021 году взяли почти 640 тысяч кредитов по льготной ипотеке

Экономика
Россияне в 2021 году взяли почти 640 тысяч кредитов по льготной ипотеке
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 16 января. Россияне в минувшем году взяли почти 640 тыс. кредитов по льготной ипотеке на сумму 1,6 трлн рублей. О рекордном показателе сообщил «ДОМ.РФ».

Аналитики Финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» считают, что такая активность стала следствием беспрецедентно благоприятных условий кредитования. Этому также способствовала мягкая монетарная политика Центробанка — займы выдавались по минимальным ставкам.

Количество выданных ипотечных кредитов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 7%. Суммы, выданные в качестве ипотечных займов, выросли на 28%. Россияне брали кредиты по программам льготной ипотеки на новостройки, семейной, сельской и дальневосточной ипотеки.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, как можно сократить выплаты по ипотеке.

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