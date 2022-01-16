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Глава Военно-космической академии Пеньков рассказал о двойном назначении спутников в РФ

  /   Обновлено: 16 января 2022 15:06
Армия
Глава Военно-космической академии Пеньков рассказал о двойном назначении спутников в РФ
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 16 января. Практически все космические спутники способны выполнять и гражданские, и военные задачи, рассказал глава Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) Максим Пеньков.

По его словам, самые первые подобные комические аппараты были разработаны на основе «Востока-1», который известен во всем мире тем, что доставил на околоземную орбиту первого космонавта — Юрия Гагарина. Только при этом спутник оснастили специальной аппаратурой.

Основными задачами космических аппаратов являются разведка, навигация, наблюдение за поверхностью планеты и всеми важными объектами на ней.

«Без космоса сейчас ни одной военной задачи на Земле не решить», — добавил Пеньков.

Ранее европейский спутник Sentinel-1B, наблюдавший за Россией, перестал работать. Данные с космического аппарата последний раз поступали 23 декабря 2021 года.

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