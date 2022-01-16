Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал безобразием происходящее в клубе

Москва, 16 января. Чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался о ситуации в столичном клубе.

Евгений Ловчев считает, что руководство московского «Спартака» безразлично к происходящему в команде и «пустило все на самотек». Соответствующее мнение лучший игрок СССР 1972 года озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится, — подчеркнул Ловчев.

После 18 туров «Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. При этом красно-белые с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Андрей Аршавин был назначен заместителем генерального директора «Зенита». До этого он занимал пост главы департамента по развитию молодежного футбола петербургского клуба.