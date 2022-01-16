Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 15:41
15:36
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой на фото в черном комплекте нижнего белья
15:34
Политика
Блогер Голос Мордора: «Купи кирпич, или Как США продают Украину России»
15:31
Происшествия
Пенсионерка разбилась насмерть после спуска с горки на тюбинге под Саратовом
15:26
Происшествия
Горевший потолок в петербургском баре тушили 20 спасателей
15:26
Общество
Употребление чеснока и имбиря в пищу позволит защитить печень от вирусов и токсинов
15:24
Весь мир
Клинцевич: МИД РФ следует в жесткой форме указать Уильямс на ее прямые обязанности в Ливии
15:24
Общество
Жители шведской деревни Fucke требуют переименовать свой населенный пункт
15:19
Общество
Недостаточное количество спецтехники вышло на улицы Петербурга даже после клипа Шнурова
15:13
Общество
Сервис Okko составил топ-10 самых популярных фильмов 2021 года
15:00
Общество
Житель Лосево на собственном тракторе бесплатно помогает односельчанам с уборкой снега
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал безобразием происходящее в клубе

Спорт
Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал безобразием происходящее в клубе
facebook.com  /  Евгений Ловчев

Москва, 16 января. Чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался о ситуации в столичном клубе.

Евгений Ловчев считает, что руководство московского «Спартака» безразлично к происходящему в команде и «пустило все на самотек». Соответствующее мнение лучший игрок СССР 1972 года озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится, — подчеркнул Ловчев.

После 18 туров «Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. При этом красно-белые с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Андрей Аршавин был назначен заместителем генерального директора «Зенита». До этого он занимал пост главы департамента по развитию молодежного футбола петербургского клуба.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал безобразием происходящее в клубе
футбол спартак критика рпл ловчев
Комментировать