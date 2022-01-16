Валентина Матвиенко: ОДКБ показала свою дееспособность во время волнений в Казахстане

Москва, 16 января. Страны-соседи Казахстана могли бы пострадать в случае неспособности ОДКБ урегулировать ситуацию в республике. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

В случае попыток цветной революции в странах, которые являются членами объединения, ОДКБ защитит их. По словам Матвиенко, свидетельством поддержки является ситуация в Казахстане. Во время этих волнений организация показала свою дееспособность.

«Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они (США и НАТО. — Прим.ФАН.) должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о контроле ситуации в Казахстане. Вероятность повторения массовых беспорядков в республике очень низкая.