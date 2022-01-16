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Отдохнувшая в Куршевеле Бузова рассказала, как покорить любой склон на лыжах

Шоу-бизнес
Отдохнувшая в Куршевеле Бузова рассказала, как покорить любой склон на лыжах
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 16 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась советами с теми, кто хочет научиться кататься на горных лыжах. Знаменитость составила список рекомендаций после отдыха в Куршевеле.

Бузова рассказала на своей странице в Instagram, что не только каталась на горнолыжном курорте самостоятельно, но и отрабатывала технику с инструктором. По пути в Женеву исполнительница хита «Мало половин» написала пост с рекомендациями для желающих покорить любой склон. Во-первых, по словам звезды, нужно помнить, что лучше гор могут быть только горы.

«Во-вторых, главное быть всегда на контроле и сосредоточенной. Как только ты подумаешь, что ты профи, ты упадешь», — продолжила знаменитость.

Певица рекомендовала при спуске на лыжах всегда смотреть только вперед, а не под ноги. Это необходимо, чтобы не свернуть не туда и видеть, что тебя ждет дальше, пояснила ведущая. Исполнительница также напомнила, что главной опорой в горных лыжах являются ноги — именно они едут и контролируют скорость.

«Палки на самом деле вообще не нужны!!! Как только вы это поймете, сможете покорить любой спуск», — отметила отдохнувшая в Куршевеле Бузова.

Отдохнувшая в Куршевеле Бузова рассказала, как покорить любой склон на лыжах
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Ранее певицу раскритиковали за поведение на горнолыжном курорте из-за видео, на которых она выглядит пьяной. Бузова не оставила негативные комментарии без внимания, назвав критиков «моралистами».

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бузова горные лыжи куршевель
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