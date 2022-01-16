EurAsian Times: российский Ту-160М оказался настоящим «белым чудом авиации»

Нью-Дели, 16 января. Заново построенный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М с новейшим вооружением усилит Военно-космические силы России, пишет индийское издание EurAsian Times.

Авторы статьи назвали изготовленный с нуля российский Ту-160М настоящим «белым чудом авиации». По их мнению, модернизированный бомбардировщик, совершивший дебютный полет 12 января, откроет новые возможности для ВКС РФ. Перевод статьи представила «ПолитРоссиия».

«"Белое чудо" Ту-160М, возможно, станет крупнейшим и самым высокотехнологичным проектом российской авиационной промышленности», — считают индийские аналитики.

Впервые Ту-160 поступил на вооружение в 1980-х годах. Глава РФ Владимир Путин поручил провести модернизацию бомбардировщика, чтобы усилить боевой потенциал российских ВКС, пока стратегический ПАК ДА находится в разработке.

В результате Ту-160М получил новейшую авионику, средства радиоэлектронной борьбы и мощное вооружение. При этом внешний вид самолета не претерпел никаких изменений. Главным преимуществом бомбардировщика авторы материала назвали двигатели НК-32-02.

Ранее аналитики издания Sohu заявили, что дебютный полет модернизированного Ту-160М стал жестким ответом России на агрессивные выпады НАТО.