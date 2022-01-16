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Туристы не могут покинуть остров Санта-Крус из-за предупреждения о цунами

Общество

Угроза цунами в Эквадоре возникла после извержения подводного вулкана в Тихом океане. Туристы застряли на острове Санта-Крус и Галапагосских островах из-за остановки лодочного сообщения в связи с потенциальным стихийным бедствием. 

Десятки лодок и паромов с туристами пришвартованы у берега Санта-Крус, однако ни одно судно не может отправиться в плавание.

«Сейчас из-за предупреждения о цунами мы не можем работать. Мы не можем даже продавать билеты на острова Исабела или Сан-Кристобаль. Наши корабли уйдут позже, но пока мы не знаем, когда именно это произойдет. Мы пытаемся разобраться, что делать», — пояснил местный житель Джонни Бейлон.

Предупреждения об опасности цунами распространили сотрудники Океанографического и антарктического института ВМС Эквадора после выявления значительных колебаний уровня моря. Подобные заявления также сделали власти многих стран региона, от Австралии до Японии и Соединенных Штатов.

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