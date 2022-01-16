Блогер Голос Мордора: «Купи кирпич, или Как США продают Украину России»

Блогер Голос Мордора считает, что США всячески пытаются продать Украину России. Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

У меня появилось четкое ощущение того, что США продают Украину. Нет, это не предательство, не сдача, а именно продажа. Причем продать страну Штаты хотят именно России, поэтому выкатывают свой ценник.

Хотите купить всю Украину? Вот вам 18 вариантов санкций — максимальная цена. Но это не обязательно. Можете покупать по частям. Взяли Мариуполь — санкции номер один, Харьков — санкции номер два... дошли до Днепра — санкции номер пять. И 18-й вариант — это уж если до Збруча.

Проблема только в том, что Россия не хочет покупать Украину. Вот не нужна она ей в нынешнем виде, вообще никак. Но бойкий продавец не унимается, прямо как на каком-нибудь восточном базаре суетится перед клиентом: «Купи, купи!» Все дело только в цене, которую во время торгов принято сбрасывать. Но, опять же, беда — Москва и торговаться за Киев не собирается.

Отвяньте вы со своей этой Украиной, у нас есть дела посерьезнее, которые касаются безопасности во всем мире, а не только этой несостоявшейся страны, которую США выставили на аукцион с одним покупателем. А он к тому же совершенно не хочет ее приобретать.

Федеральное агентство новостей /

У Вашингтона какая-то дикая зацикленность на Киеве. Видимо, там думают, что, решив этот вопрос в том или ином виде, можно будет автоматически распрощаться и с остальными проблемами. И самый простой способ — нападение России на Украину, то есть если Москва все же прельстится прейскурантом, который, будем честными, не такой уж и запредельный. Вот далеко не люксовый товар это ваша Украина. Если на ней и есть какая-то фирменная бирка, так то явно подделка, точно такая же, как новая украинская история, да и сама независимость.

Повторюсь: цена не запредельная. Да, какие-то потери, конечно, будут, но в течение пары лет их последствия преодолеть вполне можно. Еще неизвестно, как это скажется на самой России. Может, и в лучшую сторону. В конце концов, вероятно, в стране начнут производить гораздо больше всевозможных товаров, необходимых для населения. Страшилки про запрет поставок техники как-то совсем не пугают. Американцы удивительным образом считают, что они в этом плане в мире доминируют, — мол, и производства их, и технологии. Ребята еще просто живут в прекрасном мире экс-президента Рональда Рейгана, в котором США несутся к вершинам своего могущества, а Made in USA считается знаком качества глобального масштаба.

Нет, ребята, те времена давно в прошлом. И технологии есть уже не только у вас, а у того же Китая. Кстати, кое-где и получше ваших. А насчет производства стоит вообще говорить? Что там в США еще производят? Не так уж и много. По крайне мере, почти на всей электронике и бытовой технике штрихкод Штатов уже не красуется.

Федеральное агентство новостей /

Санкции против ведущих банков и ограничение по SWIFT? Вы вообще с этим «Свифтом» носитесь как с писаной торбой. Уже лет шесть пугаете. Ограничения на углеводородные компании, вплоть до нефтяного и газового эмбарго? Ну, отлично. А что будет в результате всех этих мер, вы хорошо подумали? О том, что может наступить новый финансовый мировой кризис и все посыплется, как костяшки домино, одно за другим? А о Европе, которая наложила эмбарго на российские энергоносители, подумали? Греться чем? Дровами? Кризис финансовый, да еще плюс мировой энергетический, — нормальный результат введения ваших гипотетических санкций.

Но есть один нюанс. США настолько сильно хотят втюхать Украину России, что уже раздаются предложения о введении превентивных санкций. Как будто зная о том, что Москва не собирается покупать эту страну, деньги за нее у РФ хотят просто стащить из кармана и заявить: «Теперь точно берите, потому что уже уплачено». Я лично не вижу иного смысла в превентивных санкциях. Только такой — заставить РФ все-таки напасть на Украину. Ну, чтобы не так обидно было.

Но Россия не хочет. Никак. Она другие проблемы решать собиралась: сделать Европу тихой и безопасной, с рядом нейтральных стран, которые бы получали немалую выгоду от своего статуса — как политическую, так и экономическую; чтобы нигде на границах не стояли войска, а уж тем более ракеты; чтобы можно было спокойно заниматься экономикой, с которой, надо признать, проблемы сейчас у всего мира.

Но России снова с маниакальным упорством пихают эту самую Украину. Прям как в старой байке про гопника — «купи кирпич». Те же маркетинговые технологии, ничего нового. И сколько ждать, пока эти удивительные люди поймут, что к чему, — совершенно непонятно.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.