Wall Street Journal: Европейские партнеры США испугались сближения России и НАТО

Нью-Йорк, 16 января. Некоторые члены НАТО обеспокоены идеями, которые выдвинули американские представители на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, передает издание The Wall Street Journal.

Автор статьи Джеймс Марсон, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщил, что партнерам США не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Москвы и Запада без учета мнения стран Европы.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — написал эксперт.

Генсек ООН Антониу Гуттереш ранее предупредил о недопустимости эскалации после диалога России, США и НАТО.