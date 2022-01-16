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Отказавшаяся от макияжа Вера Брежнева показала фото с Мальдив

  /   Обновлено: 16 января 2022 14:35
Шоу-бизнес
Отказавшаяся от макияжа Вера Брежнева показала фото с Мальдив
instagram.com  /  @ververa

Мале, 16 января. Бывшая солистка украинской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева улетела отдыхать на Мальдивские острова. Звезда опубликовала в Instagram снимок без ретуши.

На фото Брежнева позирует в одном из отелей популярного курорта. Поверх леопардового купальника певица накинула кремовый халат. Артистка отказалась от макияжа и не стала делать укладку.

«Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца», — написала она.

Отказавшаяся от макияжа Вера Брежнева показала фото с Мальдив
Prt Scr instagram.com / @ververa

Публикация набрала почти 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи осыпали Брежневу комплиментами.

«Красивой от природы женщине не нужна косметика, вам очень идет быть естественной»;

«После отдыха надо тоже отдохнуть. Хорошего вам настроения в местах силы. Давайте с нами в баню, а потом на снег или в прорубь»;

«Невероятная красотка! Мы тоже хотим поехать на Мальдивы», — отреагировали фолловеры.

Брежнева с 2015 года замужем за продюсером Константином Меладзе. У артистки есть двое дочерей от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом — Соня и Сара.

Ранее исполнительница хита «Любовь спасет мир» заявила, что полностью отказалась от нецензурной лексики. По словам Брежневой, она не ругается матом уже девять лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Отказавшаяся от макияжа Вера Брежнева показала фото с Мальдив
макияж брежнева красота
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