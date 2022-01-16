Отказавшаяся от макияжа Вера Брежнева показала фото с Мальдив

Мале, 16 января. Бывшая солистка украинской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева улетела отдыхать на Мальдивские острова. Звезда опубликовала в Instagram снимок без ретуши.

На фото Брежнева позирует в одном из отелей популярного курорта. Поверх леопардового купальника певица накинула кремовый халат. Артистка отказалась от макияжа и не стала делать укладку.

«Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @ververa

Публикация набрала почти 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи осыпали Брежневу комплиментами.

«Красивой от природы женщине не нужна косметика, вам очень идет быть естественной»; «После отдыха надо тоже отдохнуть. Хорошего вам настроения в местах силы. Давайте с нами в баню, а потом на снег или в прорубь»; «Невероятная красотка! Мы тоже хотим поехать на Мальдивы», — отреагировали фолловеры.

Брежнева с 2015 года замужем за продюсером Константином Меладзе. У артистки есть двое дочерей от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом — Соня и Сара.

Ранее исполнительница хита «Любовь спасет мир» заявила, что полностью отказалась от нецензурной лексики. По словам Брежневой, она не ругается матом уже девять лет.