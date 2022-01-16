Камеры МКС засняли в атмосфере Земли «синюю струю» и «эльфа»

Москва, 16 января. Международная космическая станция (МКС) засняла в атмосфере Земли редкие явления, которые называются «эльф» и «синяя струя». Сотрудники Европейского космического агентства разместили ролик на канале ESA.

Необыкновенное видео удалось заснять с помощью приборов, установленных на МКС. Аппаратура зафиксировала вспышку над Голубой планетой, после чего через атмосферные слои пробился яркий столб света. «Синяя струя» представляет собой вид молнии, которая бьет вверх из грозового фронта и достигает нескольких десятков километров.

«Эльфы» — это гигантские кольца света, распространяющиеся в ионосфере с огромной скоростью. Приборам удалось запечатлеть «эльфа» и «синюю струю» в грозовом облаке над Тихим океаном. С поверхности Земли подобное увидеть нельзя.

Житель Керчи ранее опубликовал в Сети видео со светящимся шаром, который резко исчез после начала съемки. Крымчане предположили, что это могла быть шаровая молния.