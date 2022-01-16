Певица Монеточка заболела COVID-19

Москва, 16 января. Певица Монеточка получила положительный результат теста на коронавирус. Исполнительница пожаловалась, что переносит болезнь не в самой легкой форме.
Артистка объявила, что заболела COVID-19, на своей странице в Instagram. Монеточка опубликовала фото, на котором лежит на диване с собакой.
«Вот они — челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — поделилась певица.
Судя по посту знаменитости, ее муж Виктор Исаев тоже подхватил коронавирус, но переносит его бессимптомно. Сама же Монеточка, по ее словам, собрала кучу неприятных проявлений коронавируса. Певица смотрит сериал и спит по 12 часов в день. Несмотря на болезнь, у исполнительницы сохраняется хорошее настроение.
Ранее Монеточка оказалась в центре судебного разбирательства с экс-солистом дуэта «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, обвинившим ее в плагиате. Менеджеры артиста утверждают, что предлагали певице выкупить его песню «Женщина, я не танцую».