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Певица Монеточка заболела COVID-19

  /   Обновлено: 16 января 2022 14:29
Общество
Певица Монеточка заболела COVID-19
Невские Новости  /  Варвара Мешавкина

Москва, 16 января. Певица Монеточка получила положительный результат теста на коронавирус. Исполнительница пожаловалась, что переносит болезнь не в самой легкой форме.

Артистка объявила, что заболела COVID-19, на своей странице в Instagram. Монеточка опубликовала фото, на котором лежит на диване с собакой.

«Вот они — челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — поделилась певица.

Певица Монеточка заболела COVID-19
Prt Scr instagram.com / @monetochkaliska

Судя по посту знаменитости, ее муж Виктор Исаев тоже подхватил коронавирус, но переносит его бессимптомно. Сама же Монеточка, по ее словам, собрала кучу неприятных проявлений коронавируса. Певица смотрит сериал и спит по 12 часов в день. Несмотря на болезнь, у исполнительницы сохраняется хорошее настроение.

Ранее Монеточка оказалась в центре судебного разбирательства с экс-солистом дуэта «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, обвинившим ее в плагиате. Менеджеры артиста утверждают, что предлагали певице выкупить его песню «Женщина, я не танцую».

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