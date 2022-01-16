Путин планирует провести переговоры с президентом Ирана Раиси

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

Согласно полученной информации, в график главы государства входит заседание Совета безопасности России. Журналисты также сообщили, что лидер планирует провести на предстоящей неделе много личных встреч и международных телефонных переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон не занимаются подготовкой к мероприятию.