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Автоэксперт Архиреев предупредил водителей об опасности некоторых элементов гардероба

Экономика
Автоэксперт Архиреев предупредил водителей об опасности некоторых элементов гардероба
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 16 января. Российские водители, выбирая автомобиль, не всегда задумываются о том, во что они привыкли обуваться. Однако это имеет большое значение, так как некоторые элементы гардероба могут быть опасны для вождения. На это обратил внимание главный редактор издания «Автоброкер» Виталий Архиреев.

Он отметил, что профессиональные гонщики неслучайно используют специальную обувь. В беседе с iReactor эксперт констатировал, что иногда ботинки могут стать катализатором ДТП. Например, в стрессовой ситуации водитель из-за неудобной обуви может нажать не на тормоз, а на газ, поскольку педали располагаются рядом друг с другом. Такая ошибка чревата аварией.

«Те, кто водят в массивных ботинках, часто нажимают на две педали сразу. Это опасно. Я сам с таким сталкивался. Есть некоторые автомобили, в которых педальный узел спроектирован не под широкую обувь и ногу. Обычно такое наблюдается у моделей Renault. В них нажать широкими ботинками на две педали можно запросто. Такие нюансы нужно учитывать на стадии покупки машины», — подчеркнул Архиреев.

При этом многих российских водителей волнует вопрос, как продлить срок службы транспортного средства. В первую очередь этот показатель зависит от режима эксплуатации машины.

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