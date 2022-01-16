Власти Ирана не могут объяснить прозвучавшие на западе страны взрывы

Тегеран, 16 января. Ряд СМИ и пользователи социальных сетей из нескольких западных провинций Ирана сообщили этой ночью о серии громких взрывов, от звука которых, по словам очевидцев, дрожали двери и стекла окон. Такие известия приходят из Хамадана, Керманшаха и Курдистана, при этом до сих пор не установлены причины происходящего.

محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره گزارش‌ها درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای غربی ایران گفت: «تماس‌هایی را با نهادهای ذی‌ربط درباره صدای انفجار داشتیم اما هنوز دلایل اصلی این موضوع مشخص نشده است.» pic.twitter.com/3Fmc6UcS3L — Alex kennedy (@Alexkennedy30) January 16, 2022

Муниципальные власти Хамадана изначально предположили, что грохот раздавался от ударов молний, так как в этом регионе Ирана наблюдалась дождливая погода. Позже руководство провинции отказалось от этой версии и сообщило, что задействовало чрезвычайные службы и органы безопасности для установления природы этих взрывов. На ненастье также обратило внимание руководство иранской гражданской авиации, объяснив этим ограничение на полеты самолетов нынешним утром.

Несколько связанных с правительством СМИ заявили, что причиной грохота стали проходящие на западе страны тренировки подразделений противовоздушной обороны. На некоторых видео в Twitter действительно слышны звуки, похожие на залпы зенитных пушек, однако оппозиционное издание Iran International отметило, что в такую погоду проведение подобных учений является маловероятным.

Несколько источников также предположили, что взрывы и стрельба были связаны с атакой на иранские военные или ядерные объекты. В частности, сообщалось о якобы совершенной бомбардировке расположения 22-й дивизии Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 7 км от Сенендеджа, центра провинции Курдистан.

????روزنامه اینترنتی عاجل:

صدای انفجارهای مهیب در غرب ایران و دلایل مبهم این انفجارها...



شنیده‌ها حاکی از اینه که صدای انفجار مهیب شب گذشته، ناشی از حمله هوایی به پادگان لشکر ۲۲ سپاه پاسداران در روستای دوشان در ۷کیلومتری سنندج بوده pic.twitter.com/KzCkwZNocC — پابرهنگان (@ashkana888) January 16, 2022

В одном из видео в черте неустановленного населенного пункта видна яркая вспышка, затем слышны взрывы и стрельба. Комментатор дает понять, что подобные звуки раздаются уже некоторое время.

فوری: دقایق پیش صداهای انفجار مهیب در 50شهر غربی ایران شنیدە شد... pic.twitter.com/0uMqn8QjZN — dyako mohamad (@MohamadDyako) January 15, 2022

Тем не менее, на данный момент не появилось какой-либо достоверной информации о происходящем, а подлинность имеющихся заявлений и видеозаписей пока проверить невозможно.