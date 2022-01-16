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Власти Ирана не могут объяснить прозвучавшие на западе страны взрывы

Весь мир
Власти Ирана не могут объяснить прозвучавшие на западе страны взрывы
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 16 января. Ряд СМИ и пользователи социальных сетей из нескольких западных провинций Ирана сообщили этой ночью о серии громких взрывов, от звука которых, по словам очевидцев, дрожали двери и стекла окон. Такие известия приходят из Хамадана, Керманшаха и Курдистана, при этом до сих пор не установлены причины происходящего.

Муниципальные власти Хамадана изначально предположили, что грохот раздавался от ударов молний, так как в этом регионе Ирана наблюдалась дождливая погода. Позже руководство провинции отказалось от этой версии и сообщило, что задействовало чрезвычайные службы и органы безопасности для установления природы этих взрывов. На ненастье также обратило внимание руководство иранской гражданской авиации, объяснив этим ограничение на полеты самолетов нынешним утром.

Несколько связанных с правительством СМИ заявили, что причиной грохота стали проходящие на западе страны тренировки подразделений противовоздушной обороны. На некоторых видео в Twitter действительно слышны звуки, похожие на залпы зенитных пушек, однако оппозиционное издание Iran International отметило, что в такую погоду проведение подобных учений является маловероятным.

Несколько источников также предположили, что взрывы и стрельба были связаны с атакой на иранские военные или ядерные объекты. В частности, сообщалось о якобы совершенной бомбардировке расположения 22-й дивизии Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 7 км от Сенендеджа, центра провинции Курдистан.

В одном из видео в черте неустановленного населенного пункта видна яркая вспышка, затем слышны взрывы и стрельба. Комментатор дает понять, что подобные звуки раздаются уже некоторое время.

Тем не менее, на данный момент не появилось какой-либо достоверной информации о происходящем, а подлинность имеющихся заявлений и видеозаписей пока проверить невозможно.

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