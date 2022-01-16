Политолог Кедми заявил о нежелании Путина блефовать с США по гарантиям безопасности

Москва, 16 января. Президент Владимир Путин и вся Россия перешли Рубикон, когда потребовали от Соединенных Штатов и НАТО возвращения Североатлантического альянса в границы 1997 года, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Москва потребовала от западного военного блока вернуться к тому состоянию, когда в состав НАТО не входили страны Восточной Европы и постсоветского пространства. От американцев же требуется предоставить более широкие гарантии, касающиеся неразмещения угрожающих РФ систем на территории Европы. Запад ошибается, если воспринимает условия Москвы в качестве блефа.

«Те, кто говорит, что Россия блефует — просто неграмотные люди, не знающие и не понимающие ни историю, ни Россию. Я не помню ни одного случая, чтобы Путин блефовал. Если он говорит что-то, он намеревается это сделать. А Путина я знаю лично с 1994 года», — отметил Кедми в эфире Radio Vera TV.

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Политолог подчеркнул, что требования России по предоставлению гарантий безопасности являются ультиматумом не только Западу, но и самой Москве. Выдвинув эти предложения, Владимир Путин не оставил себе пути для отступления.

«И он сам (Путин. — Прим. ФАН), и Россия перешли Рубикон. Если РФ не добьется выполнения хотя бы части своих требований, это так ударит по международному положению России, что оно будет в опасности. Такими вещами не играют», — заключил аналитик.

Яков Кедми ранее заявил, что решительность России в ходе переговоров по безопасности обескуражила США, которые уже не могут просто отмахнуться от требований Москвы.