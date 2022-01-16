Кристина Орбакайте показала редкое фото с мужем в честь его дня рождения

Москва, 16 января. Певица Кристина Орбакайте обратилась к своем супругу, бизнесмену Михаилу Земцову, в честь его дня рождения. Исполнительница опубликовала снимок с мужем в честь знаменательной даты.

Дочь Аллы Пугачевой показала редкие снимки с Земцовым на своей странице в Instagram. Орбакайте не часто выкладывает фото супруга в своем аккаунте, но на этот раз сделала исключение. На снимках бизнесмен, одетый в темное поло, нежно обнимает жену, позирующую в черной рубашке.

«С днем рождения, любимый!» — лаконично подписала фото певица.

Prt Scr instagram.com / @orbakaite_k

К поздравлениям в адрес Земцова присоединились многие знаменитости. В комментариях под постом артистки отметились стилист Влад Лисовец, продюсер и композитор Виктор Дробыш, телеведущая Екатерина Стриженова, а также певицы Анита Цой, Саша Савельева и Алика Смехова. Пугачева оставила под публикацией дочери несколько эмодзи. Поклонники Орбакайте тоже поздравили ее мужа с днем рождения и выразили восхищение снимками супругов.

«Какие красивые! Прекрасная пара, всегда приятно на вас смотреть, Кристина»; «Поздравляю! Так трогательно! Вы шикарная пара! Счастья вам!»; «Какие фото, какие вы классные! С днем рождения!» — написали комментаторы.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов растят общую дочь Клавдию. Недавно певица рассказала о сложностях, возникающих при воспитании девочки.