Народная милиция ДНР зафиксировала работу украинских станций РЭБ в Донбассе

Донецк, 16 января. Народная милиция Донецкой Народной Республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины в районе двух населенных пунктов у линии разграничения в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства ДНР.

Представители Луганской и Донецкой народных республик не раз обращали внимание, что бойцы ВСУ применяют станции РЭБ, чтобы помешать работе дронов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Таким образом украинские силовики пытаются скрыть размещение боевой техники, запрещенной Минскими соглашениями.

«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ», — рассказал представитель НМ ДНР.

ВСУ продолжают нарушать минские договоренности по стабилизации обстановки в Донбассе. Они скрывают размещение военной техники, а также регулярно обстреливают территории ЛДНР.

Ранее украинские силовики дважды за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Они использовали минометы для обстрела территории ДНР.