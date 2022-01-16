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Житель Лосево на собственном тракторе бесплатно помогает односельчанам с уборкой снега
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Житель Лосево на собственном тракторе бесплатно помогает односельчанам с уборкой снега

Общество

Настоящим новогодним волшебником стал тракторист Дмитрий Ровенский для своих соседей. Каждый год мужчина совершенно бесплатно чистит улицы села в Воронежской области от завалов снега на личном транспорте.

Когда яркий трактор с неоновыми лентами и звездочками выезжает на улицы, у жителей Лосево сразу поднимается настроение.

«Красивый трактор, все радуются — дети, даже взрослые. Если видят Димку, все кричат: «У-у-у, Димка — молодец». Все здорово», — комментирует жительница села Галина.

Дмитрий Ровенский дарит своим соседям улыбки и чистые улицы, спасает их от снежного плена. А главное — совершенно бесплатно.

«Трактор я приобретал в личных нуждах. В зимний период я понял, что у меня есть свободное время, село нуждается во мне. И возникла идея выехать на расчистку снега, тем самым помочь людям свободно передвигаться на автомобилях», — рассказал мужчина.

Как считает Ровенский, погода — «вещь непредсказуемая», поэтому порой приходится выезжать на уборку даже на Новый год и в день рождения. Местная администрация очень ценит помощь Дмитрия, ведь для расчистки снега часто не хватает имеющейся уборочной техники.

«Очень приятно, конечно, что он делает это добровольно. Добровольно, бесплатно. Даже когда жители спят, в ночное время Дмитрий очищает наши улицы. Тихо, спокойно, как бы не выпячивая себя», — отметила глава Лосевского сельского поселения Ирина Бокарева.

Не забывает о судьбе села мужчина и в другие сезоны: летом Дмитрий добровольно привозит песок на детский пляж. Местные жители благодарны Ровенскому за его инициативность и всегда радуются появлению яркого трактора на улицах.

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Все новости / Общество / Житель Лосево на собственном тракторе бесплатно помогает односельчанам с уборкой снега
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