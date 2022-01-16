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Мишустин поздравил балерину Людмилу Семеняку с 70-летием

Общество
Мишустин поздравил балерину Людмилу Семеняку с 70-летием
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive /CC BY-SA 3.0

Москва, 16 января. Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР, балетмейстера Большого театра Людмилу Семеняку с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кабмина РФ.

По мнению Мишустина, Семеняка является одной из ярчайших звезд Большого театра. Своим талантом и трудолюбием он покорила сердца многих зрителей.

«Долгие годы большую любовь к балетному искусству вы передаете своим ученикам», — говорится в поздравлении премьер-министра.

Благодаря Семеняке появилось новое поколение талантливых артистов. Именно она открыла им дорогу на большую сцену, считает Мишустин.

Будущая звезда балета родилась в Ленинграде в 1952 году. С 1972 по 1998 годы она являлась солисткой Большого театра, также выступала в Парижской опере, Королевском Шведском балете. В конце девяностых Семеняка завершила свою карьеру на сцене и занялась педагогической деятельностью.

Ранее Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) и директор МХАТа Владимир Кехман подписали контракт на постановку спектакля «Конек-Горбунок». Стоимость соглашения оценивается в 1,25 млн рублей.

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