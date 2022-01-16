Старшая дочь Рената Ибрагимова потребовала у отца купить ей московскую квартиру

Москва, 16 января. Взрослая дочь певца и композитора Рената Ибрагимова Надежда обратилась с призывом к знаменитому отцу. Она считает, что народный артист РСФСР должен приобрести ей квартиру в Москве.

Надежда — старшая дочь Ибрагимова, которая родилась в его браке с первой женой Тамарой. У бывших супругов есть еще одна общая дочь по имени Вера. После развода певец вступил в брак с женщиной по имени Альбина, которая родила от него сына и дочь. Однако со второй женой артист тоже развелся, сыграв впоследствии свадьбу со Светланой Миннехановой. Третья супруга исполнителя родила от него пятерых детей.

Старшая дочь композитора утверждает, что ей очень нужно связаться с отцом, но сделать этого она не может. По словам женщины, именно ее мать, работавшая всю жизнь, подняла Ибрагимова на пик творческой карьеры, ведь с первой женой он получил все звания и награды.

«И у нас папу забрали ловкие люди. Больше мы денег не видели. Сами зарабатываем на жизнь. Меня, старшую дочь, не подпускают к Ренату его жены. Им надо поделить имущество», — приводит слова дочери артиста «Собеседник».

Дочь исполнителя пожаловалась, что у нее началась депрессия из-за непростых отношений с отцом. Она начала писать песни, рассчитывая, что Ибрагимов поможет ей в продвижении композиций, но поддержки так и не дождалась. Теперь женщина требует, чтобы певец приобрел ей московскую квартиру.

«Папа! Помоги нам — детям от первого брака — купить жилье в Москве. Ты всем купил дома и виллы, даже брату Альбины (второй жены — Прим. ФАН) подарил трехкомнатную квартиру! А своим дочерям не можешь купить?» — негодует старшая дочь исполнителя.

Ранее аналитики рассказали о ситуации на рынке московского жилья. По словам экспертов, большинство продавцов объектов на вторичке не могут найти покупателей.