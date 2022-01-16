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Баранец высмеял выводы аналитиков из НАТО о возможности захвата Калининграда

Армия
Баранец высмеял выводы аналитиков из НАТО о возможности захвата Калининграда
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 16 января. Странам НАТО следует попрощаться с мечтами о легком захвате Калининградской области, пока у России есть превосходящая оборонительная мощь. Об этом заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Аналитики из НАТО считают, что для успешного захвата Калининграда потребуется около 500 истребителей F-35. Самолетам отведут роль пробивной силы, которая прорвет оборону ВС РФ в Калининградской области и проложит путь сухопутным войскам.

В интервью с iReactor военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что в Альянсе этот сценарий считают «легкой прогулкой». Но к реальности выводы натовских аналитиков никак не относятся: Россия превратила Калининград в неприступную крепость.

«Там все есть: и танки, и пушки, и системы ПВО, и самолеты, и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Балтийский флот — не мальчик для битья. Он располагает достаточно серьезным вооружением. Калининградская область надежно защищена по всем компонентам. Там нас врасплох не застанешь», — заявил собеседник iReactor.

По словам Баранца, любых оппонентов Москвы ожидает «грозный отпор». Подобные доклады аналитиков из НАТО следует воспринимать как попытку впечатлить несведущую аудиторию, которая не понимает, что это «пацанячье бахвальство».

Ранее Баранец обвинил в «грязной идеологии» американских политиков, которые попытались оказать давление на Россию, чтобы она не размещала вооружения на Кубе.

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нато калининград баранец
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