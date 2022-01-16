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«Молдовагаз» пригрозила потребителям отключениями в случае задолженности

Экономика
«Молдовагаз» пригрозила потребителям отключениями в случае задолженности
pixabay.com

Кишинев, 16 января. Молдавские потребители обязаны оплатить услуги государственной компании «Молдовагаз» в течение десяти дней. В противном случае они будут отключены от газоснабжения, предупредил глава правления поставщика Вадим Чебан.

По его словам, оператор не может «кредитовать» потребителей, предоставляя им отсрочку. В отношении должников «Молдовагаз» намерен воспользоваться своим законным правом отключения.

«После десяти дней (просрочки платежа за услуги. — Прим. ред.) у нас такое право есть. Это касается не только поставщика природного газа, но и любого вида услуг, в том числе электроэнергии. Я понимаю потребителей, мы применяли в 2020 году правило, согласно которому в течение трех-четырех месяцев мы давали отсрочку. Она была связана с пандемией. Но тогда и финансовое состояние "Молдовагаз" было другое», — прокомментировал решение компании ее руководитель.

Кроме того, Чебан напомнил, что такое право прописано в контракте по поставкам. Он отметил, что для компании сейчас самое важное расплатиться с российским поставщиком.

Глава «Молдовагаза» связал сегодняшние проблемы Кишинева с давней привычкой получать газ в долг. Однако он подчеркнул, что этом не следует искать политической составляющей.

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топливо отключение чебан потребитель Молдовагаз
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