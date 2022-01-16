Садальский объяснил смерть Вознесенской тоской по ушедшему Мягкову

Москва, 16 января. Актер Станислав Садальский заявил, что Анастасия Вознесенская потеряла желание жить после смерти Андрея Мягкова. Она не прожила и года после его кончины.

По словам Садальского, смерть Вознесенской стала для него большой потерей. Актриса была его давней подругой, еще со времен работы в столичном театре «Современник». Тогда она ездила вместе с Садальским по магазинам, навещала его в общежитии, помогала привыкнуть к распорядку в труппе.

«Не случилось у нее звездной роли, по которой ее потом бы узнавали все. Андрей пытался помочь, иногда просил за нее, а если получал отказ, то уходил из проекта. Настоящие боевые друзья, они всегда были рядом, всегда держались за руки. 60 лет вместе», — написал он в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @stassadal

Когда Вознесенская болела, Мягков сам ухаживал за ней. Актерская чета вела закрытый образ жизни и старалась не привлекать к себе внимания. А если журналисты писали что-то тревожное, Садальский звонил друзьям. Они уверяли, что все в порядке и просили не волноваться.

Ранее актер Авангард Леонтьев заявил, что Мягков и Вознесенская не отвечали на его звонки. Связаться с ними было практически невозможно.