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Мария Шукшина потребовала у сестры перестать «хайпиться» на ее имени

Шоу-бизнес
Мария Шукшина потребовала у сестры перестать «хайпиться» на ее имени
instagram.com  /  @shukshina_maria

Москва, 16 января. Сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга объяснила, почему между ними разгорелся очередной конфликт. По словам родственницы, артистка потребовала у нее перестать «хайпиться» на ее имени.

По словам Ольги Шукшиной, ее очередное интервью спровоцировало ссору с сестрой. Актриса позвонила их матери Лидии Федосеевой-Шукшиной и выразила негодование, поскольку осталась недовольна публичными заявлениями родственницы.

«Маша на днях позвонила маме и говорит: «Там вот Оля, передай ей, пусть она перестанет хайпиться на моем имени». А, то есть теперь, это ее имя? С коих пор оно стало ее?» — возмутилась Ольга Шукшина в комментарии PopCornNews.

Мария Шукшина потребовала у сестры перестать «хайпиться» на ее имени
vk.com / Ольга Шукшина

Сестра актрисы переживает, что ей и остальным членам семьи не удается наладить общение со знаменитостью. Как утверждает родственница, Мария Шукшина частично сама виновата в этом, поскольку отказывается идти навстречу родным.

Ольгу Шукшину, в свою очередь, тоже возмущают некоторые публичные заявление сестры. Например, в одном из архивных интервью артистка заявила, что хотела бы переплюнуть своего отца — режиссера Василия Шукшина.

«Я пыталась это как анекдот донести, а прозвучало чудовищно. В любой семье уважение должно быть. Во главе семьи по-прежнему стоит Василий Шукшин, а не Маша Шукшина», — заключила сестра артистки.

Ранее старшая дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, как знаменитая родня отнеслась к ее увлечению бодибилдингом. По словам женщины, близкие не одобрили это занятие.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Шукшина потребовала у сестры перестать «хайпиться» на ее имени
актриса знаменитости шукшина
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