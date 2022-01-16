Мистик Павсекакий Богданов подтвердил пророчество Нострадамуса о третьей мировой войне

Москва, 16 января. Приближение астероида к Земле указывает, что предсказание Нострадамуса о третьей мировой войне начинает сбываться и 2022 год может стать переломным для Европы, рассказал экстрасенс Павсекакий Богданов.

Французский астролог Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, предсказывал, что страшным предвестником начала полномасштабного военного столкновения станет прохождение рядом с Землей крупного космического тела. Недавно в NASA сообщили, что в скором времени к планете приблизится астероид 7482, передает iReactor.

Таким образом, согласно предсказанию Нострадамуса, в 2022 году европейским странам придется определиться, какому пути следовать. По словам Павсекакия Богданова, мир будет поделен на несколько сфер влияния.

«Два года назад появился некий Борис, который будет раскалывать Европу. Изначально все предполагали, что Борис Ельцин расколет ее, но мы теперь знаем, что это Борис Джонсон», — добавил мистик.

Он рассказал, что мир четко разделится на две противоборствующих стороны: с одной — Россия и Китай, а с другой ЕС и США. Все человечество ждут глобальные изменения, заключил прорицатель.

Ранее сообщалось, что Нострадамус предсказывал начало третьей мировой войны, которая будет инициирована неким агрессором с Востока.