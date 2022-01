Лидер «Гордых парней» отсидел четыре месяца за сожжение флага BLM

Вашингтон, 16 января. Лидер ультраправой группировки Proud Boys, осужденный за сожжение флага Black Lives Matter, вышел на свободу.

Генри Таррио, который получил пять месяцев тюремного заключения после того, как сжег флаг BLM, взятый им из церкви округа Колумбия, был освобожден из тюрьмы после отбытия четырех месяцев в заключении. Об этом сообщил Департамент исправительных учреждений округа Колумбия.

