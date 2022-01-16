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Лидер «Гордых парней» отсидел четыре месяца за сожжение флага BLM

Весь мир
Лидер «Гордых парней» отсидел четыре месяца за сожжение флага BLM
Global Look Press  /  imageSPACE / Keystone Press Agency

Вашингтон, 16 января. Лидер ультраправой группировки Proud Boys, осужденный за сожжение флага Black Lives Matter, вышел на свободу.

Генри Таррио, который получил пять месяцев тюремного заключения после того, как сжег флаг BLM, взятый им из церкви округа Колумбия, был освобожден из тюрьмы после отбытия четырех месяцев в заключении. Об этом сообщил Департамент исправительных учреждений округа Колумбия.

Ранее в ноябре Таррио пытался добиться досрочного освобождения и перевода под домашний арест, ссылаясь на бесчеловечные условия содержания в тюрьме, но судья отклонил его просьбу.

«Я уже бывал в тюрьме, но то, что я видел здесь, я никогда больше нигде не видел. Это место нужно немедленно закрыть», — заявил Таррио в суде.

При этом судья Верховного суда округа Колумбия Джонатан Питтман заявил, что верит многим утверждениям Таррио и что Департамент исправительных учреждений округа Колумбия признал, что он был прав во многих своих утверждениях, но добавил, что Таррио не представил «чрезвычайных и веских причин» для досрочного освобождения.

Департамент исправительных учреждений округа Колумбия неоднократно обвинялся в неудовлетворительных условиях содержания лиц, которые предположительно участвовали в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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Global Look Press / Leigh Vogel / ZUMAPRESS.com

В настоящее время неясно, остается ли Таррио лидером ультраправой группы, поскольку ранее он заявлял, что уйдет в отставку, но члены «Гордых парней» продолжали называть его председателем.

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сша proud boys
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