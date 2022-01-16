Лидер «Гордых парней» отсидел четыре месяца за сожжение флага BLM

Вашингтон, 16 января. Лидер ультраправой группировки Proud Boys, осужденный за сожжение флага Black Lives Matter, вышел на свободу.

Генри Таррио, который получил пять месяцев тюремного заключения после того, как сжег флаг BLM, взятый им из церкви округа Колумбия, был освобожден из тюрьмы после отбытия четырех месяцев в заключении. Об этом сообщил Департамент исправительных учреждений округа Колумбия.

"Proud Boy Henry "Enrique" Tarrio was released from jail in Washington, D.C., Friday morning after serving four months and a week for setting fire to a Black Lives Matter banner at a historic African American church in the nation's capital" https://t.co/Lwt8N59QJ3 — ᴡᴴʏᶻɢᵁʏ (@_wHyZgUy_) January 15, 2022

Ранее в ноябре Таррио пытался добиться досрочного освобождения и перевода под домашний арест, ссылаясь на бесчеловечные условия содержания в тюрьме, но судья отклонил его просьбу.

«Я уже бывал в тюрьме, но то, что я видел здесь, я никогда больше нигде не видел. Это место нужно немедленно закрыть», — заявил Таррио в суде.

При этом судья Верховного суда округа Колумбия Джонатан Питтман заявил, что верит многим утверждениям Таррио и что Департамент исправительных учреждений округа Колумбия признал, что он был прав во многих своих утверждениях, но добавил, что Таррио не представил «чрезвычайных и веских причин» для досрочного освобождения.

Департамент исправительных учреждений округа Колумбия неоднократно обвинялся в неудовлетворительных условиях содержания лиц, которые предположительно участвовали в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Global Look Press / Leigh Vogel / ZUMAPRESS.com

В настоящее время неясно, остается ли Таррио лидером ультраправой группы, поскольку ранее он заявлял, что уйдет в отставку, но члены «Гордых парней» продолжали называть его председателем.