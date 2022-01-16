Лондон, 16 января. Британское издание Rai Al Youm поделилось мрачным прогнозом о будущем американской истребительной авиации. По мнению авторов, Россия лишила США «господства в небе».

По словам аналитиков, заметней всего американцы уступили в области военной авиации, здесь их успехи померкли на фоне российских. Самолеты Су-35 и Су-57 имеют явное превосходство над американским F-35, хотя тот был заявлен Пентагоном как сверхсовременный. Истребители пятого поколения ВВС США при эксплуатации показали лишь множество технических недочетов и невероятную стоимость за один час полета. Большинство партнеров Пентагона все чаще стали делать выбор в пользу французских истребителей Dassault Rafale.

Истории о том, как американские самолеты вроде F-16 и F-15 «выигрывали войны за несколько дней», остались в прошлом. Кроме того, российские разработчики сконструировали современные комплексы ПВО, способные без проблем обнаруживать и сбивать стелс-истребители. Речь идет о ЗРК С-400 и С-500. Так что конкуренты попирают господство американской авиации не только на рынке, но и на поле боя.

Ранее СМИ стало известно о новой проблеме с F-35. Военно-морские силы США выявили неспособность этих истребителей противостоять морской соли, которая разъедает фюзеляж самолетов.