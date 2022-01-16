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Работники суда потеряли иск пережившего покушение Авраама Руссо

  /   Обновлено: 16 января 2022 13:05
Общество
Работники суда потеряли иск пережившего покушение Авраама Руссо
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 16 января. Заседание суда по иску певца Авраама Руссо, на которого было совершено покушение в 2006 году, не состоялось. Причиной срыва стала потеря заявления исполнителя работниками суда.

Виновным в нападении на Руссо назвали бизнесмена Тельмана Исмаилова, который скрывается за границей. По словам певца, он не хочет мстить своему обидчику и настроен на поиск справедливости законными методами.

«Дело уже доказанное — не мы это сделали в свое время, а суд. Самое главное теперь, чтобы мой обидчик во всем признался и все рассказал. Мы все живем под одним небом», — поделился исполнитель хита «Обручальная» с изданием «СтарХит».

Переживший покушение артист отметил, что ему пришлось пройти через ад. Сейчас Руссо никого не боится и не думает об опасности. Певец старается беречь себя, но все равно хочет добиться справедливости, поэтому ему было очень неприятно узнать о потере иска.

«Судья сказала, что у нее плохие работники. Очень сожалею, что все так произошло. Хочу, чтобы беспорядок был исправлен», — подчеркнул артист.

Недавно Авраам Руссо перенес операцию в американской клинике. Исполнителю пришлось лечь под нож хирурга как раз из-за покушения, пережитого много лет назад.

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