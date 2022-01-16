Кушанашвили сделал необычный комплимент Собчак после интервью с Блиновской

Москва, 16 января. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал интервью Ксении Собчак с Instagram-коучем Еленой Блиновской. По его мнению, Собчак на фоне своей гостьи выглядела намного лучше.

В начале января на YouTube-канале Собчак появилось интервью с Блиновской, которое наделало много шума. Разговор журналистки с коучем разлетелся по Сети на цитаты. Пользователи разделились на два лагеря — одни защищали автора марафонов, другие осуждали.

Кушанашвили не питает большой симпатии ни к Собчак, ни к Блиновской. Однако после видео с коучем он сделал журналистке необычный комплимент.

«На фоне омерзительной Елены Ксения — просто Дженнифер Энистон эпохи сериала «Друзья», — поделился он с изданием «Собеседник».

По его словам, подобные марафоны ничего не стоят, поскольку не приносят никакой пользы. Он посоветовал Блиновской обратить внимание на свои недостатки, прежде чем учить других людей.

Ранее журналист Андрей Малахов резко отреагировал на интервью с Блиновской. Ему не хотелось тратить почти два часа на разговор «продавщицы свадебных платьев из Ярославля».