Египет призвал Африканской союз разработать единую стратегию по борьбе с терроризмом

Каир, 16 января. Египет призывает к четкой и единой стратегии по устранению угрозы терроризма и экстремизма, а также иссушению источников его финансирования на Африканском континенте. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Председатель кабинета министров республики высказал такие замечания во время заседания бюро Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза под руководством президента ДР Конго Феликса Чисекеди, которое прошло в формате видеоконференции.

«Египет стремится поддержать соседние страны путем активизации подготовки африканских кадров по борьбе с терроризмом и участия в миротворческих усилиях Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении премьера.

Мустафа Мадбули добавил, что Египет готов и дальше укреплять сотрудничество с африканскими соседями, чтобы преодолеть препятствия, стоящие перед континентом, и восстановить устойчивый темп в достижении целей и чаяний народа на лучшее будущее.

Чисекеди в свою очередь приветствовал стремление Каира расширить возможности стран Африканского континента. По его словам, они нуждаются во всех формах поддержки.

Египет неоднократно призывал к усилению координации между африканскими государствами в целях ликвидации терроризма, подтверждая свою готовность поделиться опытом в борьбе с экстремизмом и финансированием радикалов.

Служба безопасности аэропорта в Луксоре арестовала сторонника запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 Хоссама Менуфи. Он виновен в серии терактов на территории республики и заочно приговорен судом к смертной казни.

1 Организация запрещена на территории РФ.