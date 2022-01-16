Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 14:12
14:06
Происшествия
Водитель BMW во время «дрифта» на скользкой дороге вылетел на тротуар в Петербурге
14:06
Армия
Народная милиция ДНР зафиксировала работу украинских станций РЭБ в Донбассе
14:04
Происшествия
Четыре машины получили повреждения из-за взрыва пиротехники в Минеральных Водах
14:02
Общество
Мишустин поздравил балерину Людмилу Семеняку с 70-летием
14:00
Общество
Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали
14:00
Весь мир
Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана за публикацию видео об убийстве Трампа
13:56
Общество
Спецслужбы Великобритании опасаются, что противники вакцинации перейдут к насилию
13:56
Происшествия
Российский корабль не может покинуть акваторию Батуми из-за сильного шторма в Грузии
13:55
Экономика
Балашиха вышла в лидеры по темпам роста стоимости жилья в Подмосковье
13:54
Шоу-бизнес
Старшая дочь Рената Ибрагимова потребовала у отца купить ей московскую квартиру
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трое мигрантов убиты в столичном центре содержания под стражей в Ливии
Весь мир
Трое мигрантов убиты в столичном центре содержания под стражей в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 16 января. Ливийская служба по борьбе с преступностью (LCW) подтвердила убийство трех марокканских граждан в центре содержания мигрантов в прибрежном городе Аль-Майя, к западу от столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты организации рассказали, что Абдулазиз аль-Харши, Хамза Гадада и Мохаммед Аттах на протяжении многих месяцев подвергались пыткам. Это привело к ухудшению здоровья и последующей смерти. Тела доставлены в морг больницы общего профиля Аль-Захры.

«Президентский совет Ливии несет полную ответственность за такие неоднократные и ужасающие нарушения в отношении мигрантов, совершенные надзирателями учреждений. Всех виновных следует привлечь к ответственности», — говорится в сообщении.

Служба по борьбе с преступностью призвала ливийскую прокуратуру немедленно начать расследование инцидента и принять срочные меры для защиты мигрантов в центрах содержания под стражей.

На прошлой неделе силы безопасности Триполи провели жестокую операцию, арестовав сотни просителей убежища и беженцев, которые с октября 2021 года разбили лагерь перед зданием Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

Рейд совершен в ночь на 10 января, когда люди спали. Боевики открыли огонь в воздух, чтобы напугать и вынудить нелегалов покинуть палатки. По словам очевидцев, почти всех мигрантов, включая женщин и детей, посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении.

Правозащитники осудили действия сил безопасности Триполи. Они призвали представителей УВКБ ООН защитить беженцев от агрессии со стороны боевиков североафриканского государства.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Трое мигрантов убиты в столичном центре содержания под стражей в Ливии
ливия
Комментировать