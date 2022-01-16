Трое мигрантов убиты в столичном центре содержания под стражей в Ливии

Триполи, 16 января. Ливийская служба по борьбе с преступностью (LCW) подтвердила убийство трех марокканских граждан в центре содержания мигрантов в прибрежном городе Аль-Майя, к западу от столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты организации рассказали, что Абдулазиз аль-Харши, Хамза Гадада и Мохаммед Аттах на протяжении многих месяцев подвергались пыткам. Это привело к ухудшению здоровья и последующей смерти. Тела доставлены в морг больницы общего профиля Аль-Захры.

«Президентский совет Ливии несет полную ответственность за такие неоднократные и ужасающие нарушения в отношении мигрантов, совершенные надзирателями учреждений. Всех виновных следует привлечь к ответственности», — говорится в сообщении.

Служба по борьбе с преступностью призвала ливийскую прокуратуру немедленно начать расследование инцидента и принять срочные меры для защиты мигрантов в центрах содержания под стражей.

На прошлой неделе силы безопасности Триполи провели жестокую операцию, арестовав сотни просителей убежища и беженцев, которые с октября 2021 года разбили лагерь перед зданием Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

Рейд совершен в ночь на 10 января, когда люди спали. Боевики открыли огонь в воздух, чтобы напугать и вынудить нелегалов покинуть палатки. По словам очевидцев, почти всех мигрантов, включая женщин и детей, посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении.

Правозащитники осудили действия сил безопасности Триполи. Они призвали представителей УВКБ ООН защитить беженцев от агрессии со стороны боевиков североафриканского государства.