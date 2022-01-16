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Читатели Financial Times назвали США «преступником тысячелетия» после заявлений по Украине

Политика
Читатели Financial Times назвали США «преступником тысячелетия» после заявлений по Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 16 января. Соединенные Штаты являются главным преступником минувшего тысячелетия. К такому выводу пришли читатели британского издания Financial Times.

Пользователи отреагировали на заявление Вашингтона о том, что Россия якобы планирует тайные операции для совершения «вторжения» на территорию Украины. Читатели уверены, что Белый дом в очередной раз пытается обвинить другие страны в том, что сам охотно делает.

Юзер под ником How about this отметил, что Соединенным Штатам следует уйти из Европы и сконцентрировать усилия на внутренних проблемах, и это было бы лучшим решением.

«За всю историю человечества было сброшено всего две атомные бомбы. Помните, кто их сбросил?» — написал The Skaz Loop, намекая на атакованные США Хиросиму и Нагасаки.

Читатели Financial Times назвали США «преступником тысячелетия» после заявлений по Украине
pixabay.com / PD

Британские читатели отметили, что только Западу позволено создавать ложные предлоги для совершения вторжения. Юзеры также назвали тех, кто причастен практически ко всем бедам прошлого тысячелетия.

«Соединенные Штаты и Соединенное Королевство — главные преступники минувшего тысячелетия», — написал комментатор Izy.

Читатели Daily Express ранее призвали НАТО оставить в покое Киев и не злить Россию. Пользователи Сети заявили, что доводы военного блока по поводу переброски силовиков на Украину выглядят глупо.

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украина сша британия
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