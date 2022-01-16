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Иран и Китай начали реализацию 25-летней сделки по развитию двустороннего партнерства

Весь мир
Иран и Китай начали реализацию 25-летней сделки по развитию двустороннего партнерства
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС\Джавахадзе Зураб

Рассчитанное на 25-летний срок соглашение о сотрудничестве между Ираном и Китаем, заключенное в 2021 году, вступило в стадию реализации, сообщил глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. Он впервые посетил КНР после вступления в должность главы дипломатического ведомства.

«Готовясь к визиту в Китай, мы провели подготовительные мероприятия, чтобы иметь возможность отметить сегодняшний день как отправную точку для реализации всеобъемлющего соглашения между двумя странами», — сказал Абдоллахиян в Пекине после встречи с коллегой Ван И.

Азиатский министр в свою очередь подтвердил приверженность китайского руководства этому начинанию. Он выразил солидарность с иранцами и негативно оценил действия США, которые ранее в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» и ввели санкции, наносящие вред Исламской Республике и ее гражданам. Тем не менее Ван И приветствовал запущенные в Вене переговоры, которые потенциально могут обратить вспять эти неблагоприятные процессы.

Большая сделка

Пока ни одна из сторон не указала подробностей о том, что именно подразумевается под стартом долгосрочной двусторонней инициативы — запуск отдельного проекта или комплексный подход к реализации уже намеченных программ.

Рассчитанное на четверть века соглашение между Пекином и Тегераном было подписано в марте минувшего года, когда иранским президентом еще был Хасан Роухани, а главой внешнеполитического ведомства — Джавад Зариф.

Этот договор подразумевает расширение двусторонних отношений и реализацию совместных проектов сразу в нескольких сферах: политической, экономической, культурной, военной, судебной.

При этом одним из объединяющих два государства факторов является то, что оба сталкиваются с санкциями США. В этих условиях на протяжении нескольких последних лет державы постепенно наращивали деловые контакты. Это и позволило в результате обозначить наиболее приоритетные области для долгосрочного развития.

Сделка четверти века: как США подтолкнули Китай и Иран к сотрудничеству
Федеральное агентство новостей /

В течение последних лет, вопреки наложенным Западом ограничениям, Пекин был одним из основных покупателей иранской нефти, ежедневно приобретая порядка 700 тыс. баррелей черного золота, что даже позволило азиатскому государству пользоваться скидкой на углеводороды. Это дает Тегерану средства, необходимые для финансирования модернизации нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий.

В то же время Иран имеет стратегическое расположение по безопасности торговых путей. Заинтересованность КНР в этой области доказывает тот факт, что в Исламской Республике работает множество китайских компаний, развивающих транспортную инфраструктуру.

25-летняя сделка, в свою очередь, подразумевает еще большее расширение уже налаженных связей, увеличение взаимных инвестиций и развитие совместных производств.

Контекст ядерной сделки

Новое руководство Исламской Республики во главе с президентом Эбрахимом Раиси положительно оценивает наметившиеся инициативы и прямо заявляет о своей ориентировке на Азию.

Актуальность такой политики поддерживает неопределенность в переговорах с США о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

Сейчас в Вене проходит уже восьмой раунд обсуждений, и стороны до сих пор не могут договориться, кому из них делать первый шаг: Вашингтон настаивает на том, что перед отказом от рестрикций иранцы должны прекратить обогащение урана, Тегеран настаивает на обратной последовательности. Кроме того, Исламская Республика требует гарантий в том, что американская администрация в будущем не выйдет из договора, как это в 2018 году сделал экс-президент Дональд Трамп.

Судьба ядерной сделки

При этом стоит отметить, что Китай наряду с Россией, Францией, Великобританией и Германией является одним из посредников в проходящем сейчас дипломатическом процессе.

В том случае, если компромисс между Тегераном и Вашингтоном не будет достигнут, а переговоры зайдут в тупик, запуск совместных с КНР проектов станет хорошим подспорьем для дальнейшего экономического развития Ирана.

Подробнее об иранско-китайском соглашении. Инфографика ФАН

Иран и Китай запускают 25-летнюю сделку по развитию партнерства
Федеральное агентство новостей /

Иран и Китай запускают 25-летнюю сделку по развитию партнерства
Федеральное агентство новостей /

Иран и Китай запускают 25-летнюю сделку по развитию партнерства
Федеральное агентство новостей /

Иран и Китай запускают 25-летнюю сделку по развитию партнерства
Федеральное агентство новостей /

Иран и Китай запускают 25-летнюю сделку по развитию партнерства
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Иран и Китай начали реализацию 25-летней сделки по развитию двустороннего партнерства
договор сотрудничество китай иран экономика дипломатия
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