Иран и Китай начали реализацию 25-летней сделки по развитию двустороннего партнерства

Рассчитанное на 25-летний срок соглашение о сотрудничестве между Ираном и Китаем, заключенное в 2021 году, вступило в стадию реализации, сообщил глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. Он впервые посетил КНР после вступления в должность главы дипломатического ведомства.

«Готовясь к визиту в Китай, мы провели подготовительные мероприятия, чтобы иметь возможность отметить сегодняшний день как отправную точку для реализации всеобъемлющего соглашения между двумя странами», — сказал Абдоллахиян в Пекине после встречи с коллегой Ван И.

On January 14, 2022, Iranian Foreign Minister @Amirabdolahian held talks with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi in Wuxi, Jiangsu.The two sides announced the launch of the implementation of the comprehensive cooperation plan between the two countries.@IRIMFA @MFA_China pic.twitter.com/akfneNKMd2 — IRAN in CHINA???????????????? (@IraninChina) January 16, 2022

Азиатский министр в свою очередь подтвердил приверженность китайского руководства этому начинанию. Он выразил солидарность с иранцами и негативно оценил действия США, которые ранее в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» и ввели санкции, наносящие вред Исламской Республике и ее гражданам. Тем не менее Ван И приветствовал запущенные в Вене переговоры, которые потенциально могут обратить вспять эти неблагоприятные процессы.

China slams U.S. sanctions on Iran as cooperation agreement launched https://t.co/K8MYSopSEb pic.twitter.com/cBftbuoKAr — Reuters (@Reuters) January 15, 2022

Большая сделка

Пока ни одна из сторон не указала подробностей о том, что именно подразумевается под стартом долгосрочной двусторонней инициативы — запуск отдельного проекта или комплексный подход к реализации уже намеченных программ.

Рассчитанное на четверть века соглашение между Пекином и Тегераном было подписано в марте минувшего года, когда иранским президентом еще был Хасан Роухани, а главой внешнеполитического ведомства — Джавад Зариф.

Этот договор подразумевает расширение двусторонних отношений и реализацию совместных проектов сразу в нескольких сферах: политической, экономической, культурной, военной, судебной.

При этом одним из объединяющих два государства факторов является то, что оба сталкиваются с санкциями США. В этих условиях на протяжении нескольких последних лет державы постепенно наращивали деловые контакты. Это и позволило в результате обозначить наиболее приоритетные области для долгосрочного развития.

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В течение последних лет, вопреки наложенным Западом ограничениям, Пекин был одним из основных покупателей иранской нефти, ежедневно приобретая порядка 700 тыс. баррелей черного золота, что даже позволило азиатскому государству пользоваться скидкой на углеводороды. Это дает Тегерану средства, необходимые для финансирования модернизации нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий.

В то же время Иран имеет стратегическое расположение по безопасности торговых путей. Заинтересованность КНР в этой области доказывает тот факт, что в Исламской Республике работает множество китайских компаний, развивающих транспортную инфраструктуру.

25-летняя сделка, в свою очередь, подразумевает еще большее расширение уже налаженных связей, увеличение взаимных инвестиций и развитие совместных производств.

Iran says 25-year China agreement enters implementation stage of economic, military and security cooperation https://t.co/u7muqxbr1M pic.twitter.com/1aKC4YjYBh — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 15, 2022

Контекст ядерной сделки

Новое руководство Исламской Республики во главе с президентом Эбрахимом Раиси положительно оценивает наметившиеся инициативы и прямо заявляет о своей ориентировке на Азию.

Актуальность такой политики поддерживает неопределенность в переговорах с США о возвращении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

Сейчас в Вене проходит уже восьмой раунд обсуждений, и стороны до сих пор не могут договориться, кому из них делать первый шаг: Вашингтон настаивает на том, что перед отказом от рестрикций иранцы должны прекратить обогащение урана, Тегеран настаивает на обратной последовательности. Кроме того, Исламская Республика требует гарантий в том, что американская администрация в будущем не выйдет из договора, как это в 2018 году сделал экс-президент Дональд Трамп.

При этом стоит отметить, что Китай наряду с Россией, Францией, Великобританией и Германией является одним из посредников в проходящем сейчас дипломатическом процессе.

В том случае, если компромисс между Тегераном и Вашингтоном не будет достигнут, а переговоры зайдут в тупик, запуск совместных с КНР проектов станет хорошим подспорьем для дальнейшего экономического развития Ирана.

Iran FM visits China: Beijing slams US sanctions on Iran amid Nuclear deal talks:Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian is on a visit to China, and during a meeting with his Iranian counterpart, Chinese foreign minister Wang Yi has blamed the US for the difficulties pic.twitter.com/nZSidMMMAc — worldnews24u (@worldnews24u) January 16, 2022

Подробнее об иранско-китайском соглашении. Инфографика ФАН

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